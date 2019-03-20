Kaçak Hint milyarder Londra'da tutuklandı

Londra'da görülen duruşmada, hakim Marie Mallon, Hint milyarder Modi'nin kefalet talebini reddederek, tutuklanmasına karar verdi. Hakim, karara gerekçe olarak Modi'nin elindeki para sayesinde kaçma ve sonraki duruşmalara katılmama riskini gösterdi.

BAŞ ŞÜPHELİLER ARASINDA

Dizayn ettiği mücevherleri Hollywood yıldızları tarafından takılan Modi, Hindistan'ın "en büyük bankacılık sahtekarlığı" olan Pencap Ulusal Bankasının (PNB) 2 milyar dolar dolandırılmasının baş şüphelileri arasında yer alıyor.

HİNDİSTAN İADESİNİ İSTEMİŞTİ

Hindistan'ın İngiltere'den iadesini istediği Modi, geçen hafta İngiliz basını tarafından Londra'da görüntülenmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Telegraph gazetesi, Modi'nin aranmasına rağmen İngiltere'de banka hesabı açabildiği, kendisine ulusal sigorta numarası verildiği ve aylık kirası 16 bin sterlin olan bir apartmanda yaşadığını yazmıştı.