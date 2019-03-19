MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Türkiye'de bir beka meselesi vardır. Türkiye'de bir süreç yaşanıyor, iyi analiz edilmeli. 15 Temmuz büyük bir tahribattır, beka sorunu yaratmıştır.

CUMHUR İTTİFAKI SONUÇ NE OLURSA OLSUN DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı'nı çalışamaz hale getirme gayreti içindeler. Cumhur İttifakı sonuç ne olursa olsun devam edecek. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar çok farklı bir boyutta.

Bugün muhalefet tarihi bir hata yapmaktadır. Ekonomik karamsarlık yaratmaya çalışıyorlar.

Beklenen netice olmazsa kimse endişe etmesin. İki parti artık kanka olmuştur.

Cumhur ittifakı sonuç ne olursa olsun devam edecek

10 MART İDDİALARI

"Bu söylemler yanlıştır. Bunu denemek isteyenler varsa ortaya çıksınlar. Türk milleti 15 Temmuz'daki verdiği cevabı kat kat verecektir."

İDAM AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Eğer idamla ilgili adım atılacaksa MHP bu konuda var."

MANSUR YAVAŞ HAKKINDAKİ İDDİALAR

(Mansur Yavaş hakkındaki iddialar) Bir defa eski MHP'li olarak CHP adayını tanımlamak yanlıştır. MHP'den oy çelmek için düşünülen bir kavramsa bu doğru değildir. MHP ve ülkücü camia yediveren gülü gibi oldu. Her yerde varlar. Hep de eskiler. Eğer bu eskiler şuan var olanların yanında olsa iktidar oluruz. Beraber olursak uzun süreli iktidar oluruz. Bu kadar MHP'linin olduğu yerde 'eski MHP'li' diye ayır ayır onra da git Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir MHP'linin bulunma şartı ne olabilir? Şimdi de bir takım olaylar var. Bu olaylar üzerine benim yani yargı yolu sonuçlanıncaya kadar, Türkiye'nin gündemine taşınmış ve seçime de 11 gün kala böyle bir aday basında yazdığı kadarıyla, kendilerinin yaptığı açıklamaların da yetersizliğini ele alırsanız benim kanaatim odur ki bu şahıs Cumhuriyet Halk Partisi adaylığından çekilmelidir. Bu şahsa da partisine de siyasi etik açısından hepimize zarar verir. 'Siz buradan ayrılın' demesini de bilmesi gerekir. Neyi bekliyor Kemal Kılıçdaroğlu?

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ ZELANDA SÖZLERİ

"Siz de kalkıyorsunuz, artık ağzından mı kaçtı, şuurlu bir şekilde mi söyledi, 'İslam'dan kaynaklanıyor terör' diyorsunuz. Bu ne büyük bir talihsizlik." dedi.

BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

"Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime 10 gün kala böyle popülist bir politika da uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belirlenir, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı istikrar sağlayıcı güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilinir."





