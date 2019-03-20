Başkan Erdoğan: İdamı kaldırdık yanlış yaptık

Başkan Erdoğan, Ereğli, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul Üsküdar'da vatandaşlara hitap etti. Türkiye düşmanlarına sert mesajlar gönderdi:
Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. CHP'ye adı İyi, kendi karışık partiye, adından başka saadeti kalmamış partiye oy veren kardeşlerimin böylesine istismar edilmesine rıza göstermeyeceklerine inanıyorum.
Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu çıkıyor ta Yeni Zelanda'da medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze olan düşmanlığını hem de en kanlı bir şekilde ortaya seriyor.
Bay Kemal, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Irkçı senatörden senin ne farkın var Bay Kemal? CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Ya sen Müslüman değil misin?
İbadette olan 50 kardeşimizi kalleşçe öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda, sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz.
Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık, bana göre yanlış yaptık. Zira 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı askerimi, polisimi şehit edenleri, ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevlerinde beslemek bile bana ağır geliyor.
Hep söyledim yine söylüyorum. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle bir karar verirse ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda Parlamentosu eğer kalkıp da bu adamla ilgili karar vermiyorsa, ben de o ülkenin yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Gereğinin yapılması gerekir.
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Ebru Çam, twitter'dan Kocaeli mitingi ile ilgili Erdoğan'ı etiketleyerek "Off başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle. Üzüldüm valla orada olmadığıma. 'Bu güller senin için, bu gönül ikimizin'..." yazdı. Erdoğan da "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima'..." yazarak Çam'ı Ankara mitingine davet etti.
Erdoğan kürsüden, "Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen beşinci sınıf öğrencisi Şevval Cerrah kızımız burada mı? Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedim ama bak bizzat çıkıp geldim" dedi. Şevval Cerrah, sevinç gözyaşları dökerek sahneye çıktı. Başkan Erdoğan'a sarıldı.
SATILAN BİR ŞEY YOK
Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tank palet fabrikasını sattılar" iddiasına Sakarya'dan cevap verdi: Bu Bay Kemal çok garip bir insan. Bu fabrikamızı modernize etmemiz için 50 milyon dolar gerekiyordu. Biz de burayı gereken yatırımları yapmak ve modernizasyonu gerçekleştirmek üzere 25 yıllığına BMC'ye, yani Katar- Türk ortaklığına kiraladık. "Sattılar" diyor. Satılan bir şey varsa, sensin. Varsa böyle bir şey ispatla. Ben her şeyi bırakmaya varım. Sen siyasetten çekilmeye var mısın?
Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. CHP'ye adı İyi, kendi karışık partiye, adından başka saadeti kalmamış partiye oy veren kardeşlerimin böylesine istismar edilmesine rıza göstermeyeceklerine inanıyorum.
Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu çıkıyor ta Yeni Zelanda'da medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze olan düşmanlığını hem de en kanlı bir şekilde ortaya seriyor.
Bay Kemal, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Irkçı senatörden senin ne farkın var Bay Kemal? CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Ya sen Müslüman değil misin?
İbadette olan 50 kardeşimizi kalleşçe öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda, sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz.
Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık, bana göre yanlış yaptık. Zira 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı askerimi, polisimi şehit edenleri, ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevlerinde beslemek bile bana ağır geliyor.
Hep söyledim yine söylüyorum. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle bir karar verirse ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda Parlamentosu eğer kalkıp da bu adamla ilgili karar vermiyorsa, ben de o ülkenin yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Gereğinin yapılması gerekir.
SEN GÜLÜMSE DAİMA
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Ebru Çam, twitter'dan Kocaeli mitingi ile ilgili Erdoğan'ı etiketleyerek "Off başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle. Üzüldüm valla orada olmadığıma. 'Bu güller senin için, bu gönül ikimizin'..." yazdı. Erdoğan da "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima'..." yazarak Çam'ı Ankara mitingine davet etti.
Erdoğan kürsüden, "Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen beşinci sınıf öğrencisi Şevval Cerrah kızımız burada mı? Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedim ama bak bizzat çıkıp geldim" dedi. Şevval Cerrah, sevinç gözyaşları dökerek sahneye çıktı. Başkan Erdoğan'a sarıldı.
SATILAN BİR ŞEY YOK
Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tank palet fabrikasını sattılar" iddiasına Sakarya'dan cevap verdi: Bu Bay Kemal çok garip bir insan. Bu fabrikamızı modernize etmemiz için 50 milyon dolar gerekiyordu. Biz de burayı gereken yatırımları yapmak ve modernizasyonu gerçekleştirmek üzere 25 yıllığına BMC'ye, yani Katar- Türk ortaklığına kiraladık. "Sattılar" diyor. Satılan bir şey varsa, sensin. Varsa böyle bir şey ispatla. Ben her şeyi bırakmaya varım. Sen siyasetten çekilmeye var mısın?
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