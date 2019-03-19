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  • Son Güncelleme: 19.03.2019 19:14

Son dakika... 'da silahlı şahıs 5 kişiyi öldürdü

Son dakika... 'ın başkenti 'de bir kişinin otomatik silahla çevredekilere ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da silahlı şahıs 5 kişiyi öldürdü

Ülkedeki devlet gazetelerinden El-Ahram'ın ine göre, 'nin batısındaki Evsim bölgesinde bir kişi çevredeki insanlara otomatik silahla ateş açtı. Olayda 5 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Olaya Evsim bölge karakolundan polislerin müdahale ettiği, polisle çatışmaya giren saldırganın vurularak öldürüldüğü, biri polis şefi iki polisin ise yaralandığı belirtildi.

Haberde, söz konusu silahlı şahsın cinnet geçirmiş olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.

Polisin gelen ihbar üzerine olaya müdahale ettiği kaydedilirken, İçişleri Bakanlığından ise her hangi bir açıklama yapılmadı.

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