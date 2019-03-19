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  • 19.03.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 19:24

Başkan Erdoğan, Valiliği'ni ziyaret etti

Başkan , 'de düzenlediği mitingin ardından 'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti

Başkan Erdoğan'ı, Valiliğe gelişinde, Vali Hüseyin Aksoy, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız ile vali yardımcıları karşıladı.

Polis mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Başkan Erdoğan, Valilik makamında Vali Aksoy ve diğer protokol üyeleriyle bir süre görüştü.

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