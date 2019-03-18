Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Bölgede, birkaç gündür Türkiye'nin her yerinden akın akın giden ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçiler, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Abidesi başta olmak üzere bölgedeki şehitlik ve anıtları gezip dua ediyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bugün, şehitlerimiz için anma töreni düzenlenecek...
- Güncel
- 18.03.2019
- Gazete
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