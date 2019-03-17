Dünya, Yeni Zelanda 'dan gelen haberle sarsıldı. İslamofobik teröristler, Christchurch kentindekicamilerine saldırdı. Katillerin başını çeken İskoç asıllı Avustralya vatandaşı17 dakika boyunca kurşun yağdırdı. Namazda vurulan 49 Müslüman şehadete ulaştı. Türkler'e tehditler yağdıran Tarrant ile birlikte 4 terörist gözaltına alındı. Türkiye dışında terör saldırısını lanetleyen olmadı. Dünya liderleri, katilam yapan caniyedemekten bile sakındı. Sadece "Korkunç, anlamsız, saldırgan" gibi ifadeler kullanıldı. Papa Francis de Müslüman katliamına seyirci kaldı. Papa, "Anlamsız şiddet" diyerek İslamofobiyi geçiştirmeye çalıştı! Dünya medyası da Müslüman karşıtı lobinin yanındaydı.ABD ve Avrupa basını, İslam düşmanı teröristi "Saldırgan" diye tanıttı. Hatta İngiliz Daily Mirror terörist için "Melek çocuk" ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcı Ricky Martin ise ikiyüzlü dünya medyasına tokadı yapıştırdı. Martin, "Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürdü. Tüm uluslararası medya onu terörist değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil" mesajını paylaştı. Latin şarkıcının paylaşımı, büyük takdir topladı.katliam yapan Brenton Tarrant , elleri kelepçeli olarak "cinayet suçlamasıyla" hakim karşısına çıkarıldı. Kalleş, yine alçaklık yaptı. Elleriyle beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyenadlı işareti yaptı. Teröristin gözaltı süresi uzatıldı. 5 Nisan'da ikinci kez mahkemeye çıkacağı açıklandı. Öte yandan Türkler'e tehditler yağdıran Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında toplam 47 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu saptandı.Saldırganın Türkiye'deyken kimlerle irtibata geçtiği,'ın programlarına paralel hareket edip etmediği ve telefon kayıtları mercek altına alındı.SALDIRIDA hayatını kaybedenlerden biri de Pakistan vatandaşı Naeem Rashid'di. Teröristin üzerine atlayan Rashid'in, caniye engel olmaya çalışırken vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kahraman Rashid'in oğlu da saldırıda can verdi.İslamofobik terör saldırısında hayatını kaybeden 71 yaşında Daoud Nabi'nin kendisini başka bir kişinin önüne atarak şehit olduğu ortaya çıktı.Kurbanlar arasında babası ve ağabeyiyle camiye giden 3 yaşındaki Somalili göçmen Mucad İbrahim de vardı. Hayatını kaybeden Mucad 'en küçük kurban' olarak hafızalara kazındı.Saldırıda yaralanan Suudi Arabistanlı Muhsin el-Harbi (66), hastaneye kaldırılırken şehadet parmağını havaya kaldırarak sembol bir isim haline gelmişti. O isim, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Senatör Fraser Anning, terör saldırısıyla ilgili iğrenç sözler sarf etti. "Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir" dedi. Küstah sözler tepki çekti. Irkçı Anning, bir etkinliği katılmak için Melbourne kentine gitti. Genç bir protestocu yumurta atarak ırkçı senatörü protesto etti. Anning, protestocuya tokatla karşılık verdi. Genç, polise ifade verdikten sonra salıverildi.