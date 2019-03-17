Dünya, Yeni Zelanda'dan gelen haberle sarsıldı. İslamofobik teröristler, Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerine saldırdı. Katillerin başını çeken İskoç asıllı Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant (28), 17 dakika boyunca kurşun yağdırdı. Namazda vurulan 49 Müslüman şehadete ulaştı. Türkler'e tehditler yağdıran Tarrant ile birlikte 4 terörist gözaltına alındı. Türkiye dışında terör saldırısını lanetleyen olmadı. Dünya liderleri, katilam yapan caniye "Terörist' demekten bile sakındı. Sadece "Korkunç, anlamsız, saldırgan" gibi ifadeler kullanıldı. Papa Francis de Müslüman katliamına seyirci kaldı. Papa, "Anlamsız şiddet" diyerek İslamofobiyi geçiştirmeye çalıştı! Dünya medyası da Müslüman karşıtı lobinin yanındaydı.
ABD ve Avrupa basını, İslam düşmanı teröristi "Saldırgan" diye tanıttı. Hatta İngiliz Daily Mirror terörist için "Melek çocuk" ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcı Ricky Martin ise ikiyüzlü dünya medyasına tokadı yapıştırdı. Martin, "Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürdü. Tüm uluslararası medya onu terörist değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil" mesajını paylaştı. Latin şarkıcının paylaşımı, büyük takdir topladı.
IRKÇI HAREKET
Camide katliam yapan Brenton Tarrant, elleri kelepçeli olarak "cinayet suçlamasıyla" hakim karşısına çıkarıldı. Kalleş, yine alçaklık yaptı. Elleriyle beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen 'White Power', yani "beyaz güç hareketi" adlı işareti yaptı. Teröristin gözaltı süresi uzatıldı. 5 Nisan'da ikinci kez mahkemeye çıkacağı açıklandı. Öte yandan Türkler'e tehditler yağdıran Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında toplam 47 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu saptandı.
Teröristin Türkiye'de bulunduğu süre zarfında görüştüğü kişiler ve nerelere gittiği araştırıldı. Saldırganın Türkiye'deyken kimlerle irtibata geçtiği, Başkan Tayyip Erdoğan'ın programlarına paralel hareket edip etmediği ve telefon kayıtları mercek altına alındı.
Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Asya'ya da ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıkan terörist Tarrant'ın 2018'de de Pakistan'da bulunduğu ve ülkeye övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.
TERÖRİSTİN ÜZERİNE ATLADI
SALDIRIDA hayatını kaybedenlerden biri de Pakistan vatandaşı Naeem Rashid'di. Teröristin üzerine atlayan Rashid'in, caniye engel olmaya çalışırken vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kahraman Rashid'in oğlu da saldırıda can verdi.
CANINI FEDA ETTİ
İslamofobik terör saldırısında hayatını kaybeden 71 yaşında Daoud Nabi'nin kendisini başka bir kişinin önüne atarak şehit olduğu ortaya çıktı.
EN KÜÇÜK KURBAN
Kurbanlar arasında babası ve ağabeyiyle camiye giden 3 yaşındaki Somalili göçmen Mucad İbrahim de vardı. Hayatını kaybeden Mucad 'en küçük kurban' olarak hafızalara kazındı.
ŞEHADETE ERDİ
Saldırıda yaralanan Suudi Arabistanlı Muhsin el-Harbi (66), hastaneye kaldırılırken şehadet parmağını havaya kaldırarak sembol bir isim haline gelmişti. O isim, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Avustralyalı Senatör Fraser Anning, terör saldırısıyla ilgili iğrenç sözler sarf etti. "Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir" dedi. Küstah sözler tepki çekti. Irkçı Anning, bir etkinliği katılmak için Melbourne kentine gitti. Genç bir protestocu yumurta atarak ırkçı senatörü protesto etti. Anning, protestocuya tokatla karşılık verdi. Genç, polise ifade verdikten sonra salıverildi.
ABD ve Avrupa basını, İslam düşmanı teröristi "Saldırgan" diye tanıttı. Hatta İngiliz Daily Mirror terörist için "Melek çocuk" ifadesini kullandı. Ünlü şarkıcı Ricky Martin ise ikiyüzlü dünya medyasına tokadı yapıştırdı. Martin, "Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürdü. Tüm uluslararası medya onu terörist değil saldırgan ya da radikal olarak nitelendirdi. Neden? Çünkü Müslüman değil" mesajını paylaştı. Latin şarkıcının paylaşımı, büyük takdir topladı.
IRKÇI HAREKET
Camide katliam yapan Brenton Tarrant, elleri kelepçeli olarak "cinayet suçlamasıyla" hakim karşısına çıkarıldı. Kalleş, yine alçaklık yaptı. Elleriyle beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen 'White Power', yani "beyaz güç hareketi" adlı işareti yaptı. Teröristin gözaltı süresi uzatıldı. 5 Nisan'da ikinci kez mahkemeye çıkacağı açıklandı. Öte yandan Türkler'e tehditler yağdıran Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında toplam 47 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu saptandı.
Teröristin Türkiye'de bulunduğu süre zarfında görüştüğü kişiler ve nerelere gittiği araştırıldı. Saldırganın Türkiye'deyken kimlerle irtibata geçtiği, Başkan Tayyip Erdoğan'ın programlarına paralel hareket edip etmediği ve telefon kayıtları mercek altına alındı.
Avrupa, Güney Doğu Asya ve Doğu Asya'ya da ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıkan terörist Tarrant'ın 2018'de de Pakistan'da bulunduğu ve ülkeye övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.
TERÖRİSTİN ÜZERİNE ATLADI
SALDIRIDA hayatını kaybedenlerden biri de Pakistan vatandaşı Naeem Rashid'di. Teröristin üzerine atlayan Rashid'in, caniye engel olmaya çalışırken vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kahraman Rashid'in oğlu da saldırıda can verdi.
CANINI FEDA ETTİ
İslamofobik terör saldırısında hayatını kaybeden 71 yaşında Daoud Nabi'nin kendisini başka bir kişinin önüne atarak şehit olduğu ortaya çıktı.
EN KÜÇÜK KURBAN
Kurbanlar arasında babası ve ağabeyiyle camiye giden 3 yaşındaki Somalili göçmen Mucad İbrahim de vardı. Hayatını kaybeden Mucad 'en küçük kurban' olarak hafızalara kazındı.
ŞEHADETE ERDİ
Saldırıda yaralanan Suudi Arabistanlı Muhsin el-Harbi (66), hastaneye kaldırılırken şehadet parmağını havaya kaldırarak sembol bir isim haline gelmişti. O isim, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YUMURTA KAFA
Avustralyalı Senatör Fraser Anning, terör saldırısıyla ilgili iğrenç sözler sarf etti. "Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir" dedi. Küstah sözler tepki çekti. Irkçı Anning, bir etkinliği katılmak için Melbourne kentine gitti. Genç bir protestocu yumurta atarak ırkçı senatörü protesto etti. Anning, protestocuya tokatla karşılık verdi. Genç, polise ifade verdikten sonra salıverildi.
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