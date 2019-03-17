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  • Son Güncelleme: 17.03.2019 20:46

'dan önemli çağrı!

AK Başkan Adayı , AK önünde toplanan seçmenlere hitap etti. lere az bir süre kaldığını belirten Yıldırım, “Ne yapıp edeceğiz, herkesi arayacağız ve mutlaka sandığa gideceğiz. Seçim sandıkta kazanılır. Sandığa gitmek, seçime katılmak şart" dedi.

Binali Yıldırım'dan önemli çağrı!

AK Başkan Adayı 'ın Beyoğlu'ndaki son durağı AK oldu.

Akşam saatlerinde İlçe Teşkilatı'nı ziyaretin ardından 'da bulunan ilçe binasına gelen Yıldırım, burada kendini bekleyen seçmenlere hitap etti. Yıldırım, kendisinin de Beyoğlu'nda büyüdüğünü söyleyerek, " ile biz bu yola başladık. 40 yıllık arkadaşlığımız artarak devam ediyor. İnşallah sizlerin desteği ile seçilirsek, 'u muasır medeniyetler seviyesine birlikte çıkaracağız." dedi.

"SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR"
lere 13 kaldığına dikkat çeken Yıldırım, "Bu 13 günde gece gündüz demeden, hemşerilerimizin, İstanbulluların gönüllerine girmeye devam edecek miyiz. 31 Mart akşamı zaferimizi Beyoğlu ve İstanbul'da ilan edecek miyiz. Bir olacağız, birlik olacağız, kardeş olacağız ve birlikte olacağız. Şimdi ne yapıp edeceğiz, herkesi arayacağız ve mutlaka sandığa gideceğiz. Seçim sandıkta kazanılır. Sandığa gitmek, seçime katılmak şart.ö İfadelerini kullandı.

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