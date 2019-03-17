Son dönemde dünyada artan İslamofobi'ye dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam düşmanı tüm örgütlerin hedefinde Başkan Erdoğan'ın olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Altun, "Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar." dedi.

İşte Fahrettin Altun'un o açıklamaları:

Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta!