Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.03.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 17.03.2019 17:14

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı : Hepsinin hedefinde Erdoğan var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yürüten , sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Fahrettin Altun duyurdu: Hepsinin hedefinde Erdoğan var

Son dönemde dünyada artan İslamofobi'ye dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , İslam düşmanı tüm örgütlerin hedefinde Başkan Erdoğan'ın olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Altun, "Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar." dedi.

İşte Fahrettin Altun'un o açıklamaları:
Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız var. Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hepsinin hedefinde Erdoğan var
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri