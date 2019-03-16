Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." denildi.
Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu ve 8 askerin yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." denildi.
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