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  • 16.03.2019 13:30
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 13:30

Son dakika: 'ın kuzeyindeki operasyonlarda 2 asker şehit oldu

, 'ın kuzeyindeki operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu ve 8 askerin yaralandığını duyurdu.

Kuzey Irak'tan acı haber: 2 asker şehit!

ndan yapılan açıklamada, " kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." denildi.

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