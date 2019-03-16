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  • Son Güncelleme: 16.03.2019 19:22

İslam düşmanı senatöre 'yumurtalı' gerçekleştiren genç darbedildi

İslam düşmanı lı ırkçı senatöre 'yumurtalı' gerçekleştiren gence yapılan müdahalenin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ırkçı senatorü protesto eden gencin boğazı sıkılarak darbedildiği görülüyor.

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken 'nın Anning, ya uğradı. Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti. Yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi. Avusturalyalı senatörün ırkçı sözlerine, Avustralya Başbakanı Scott Morrison da tepki gösterdi.


İŞTE O PROTESTO
İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada yumurtalı ya maruz kalmıştı.

İZLE DE UTAN BAY KEMAL!
Öte yandan genç çocuğun onurlu protestosu sosyal medyada takdir topladı. Terör saldırısının faturasını müslümanlara kesen Kılıçdaroğlu için sosyal medya kullanıcıları "İzle de utan Bay Kemal, bu kadar onurun yok" yorumları yaptı.

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