İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, yumurtalı protestoya uğradı. Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti. Yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi. Avusturalyalı senatörün ırkçı sözlerine, Avustralya Başbakanı Scott Morrison da tepki gösterdi.



İŞTE O PROTESTO

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada yumurtalı protestoya maruz kalmıştı.



İZLE DE UTAN BAY KEMAL!

Öte yandan genç çocuğun onurlu protestosu sosyal medyada takdir topladı. Terör saldırısının faturasını müslümanlara kesen Kılıçdaroğlu için sosyal medya kullanıcıları "İzle de utan Bay Kemal, bu kadar onurun yok" yorumları yaptı.