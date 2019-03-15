Bugünkü
Takvim

hattı vatandaşlardan tam not aldı

arasını 115 dakikaya indiren banliyo tren hattı vatandaşın büyük ilgisiyle karşılaştı. 15 dakikada bir yapılan seferler yolculuğu kolaylaştırdı.

Tren sefası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı banliyö tren hattı vatandaşı memnun etti. İki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 115 dakikaya düşerken, vatandaş kolay seyahat imkanı buldu. İşe, okula giden vatandaşlar istasyonlara akın etti.



trafiğini rahatlatması beklenen hatta, Gebze-Halkalı arası tam biletler için toplam yolculuk ücreti 5.70 lira. Bu rakam, indirimli biletler için ise 2.75 lira. Vatandaşın ücret iadesi için ineceği durakta kartını elektronik geçiş sistemlerine okutması önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren () saat ve duraklarında değişiklik yapıldığını belirterek, Marmaray Gebze- Halkalı Hattı'nın diğer kent içi raylı sistem ve YHT ile entegre olduğunu, günde 1.3 milyon yolcuya hizmet verileceğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriGebze-Halkalı hattı vatandaşlardan tam not aldı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri