Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gebze-Halkalı banliyö tren hattı vatandaşı memnun etti. İki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 115 dakikaya düşerken, vatandaş kolay seyahat imkanı buldu. İşe, okula giden vatandaşlar istasyonlara akın etti.
İstanbul trafiğini rahatlatması beklenen hatta, Gebze-Halkalı arası tam biletler için toplam yolculuk ücreti 5.70 lira. Bu rakam, indirimli biletler için ise 2.75 lira. Vatandaşın ücret iadesi için ineceği durakta kartını elektronik geçiş sistemlerine okutması önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren (YHT) saat ve duraklarında değişiklik yapıldığını belirterek, Marmaray Gebze- Halkalı Hattı'nın diğer kent içi raylı sistem ve YHT ile entegre olduğunu, günde 1.3 milyon yolcuya hizmet verileceğini söyledi.
İstanbul trafiğini rahatlatması beklenen hatta, Gebze-Halkalı arası tam biletler için toplam yolculuk ücreti 5.70 lira. Bu rakam, indirimli biletler için ise 2.75 lira. Vatandaşın ücret iadesi için ineceği durakta kartını elektronik geçiş sistemlerine okutması önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren (YHT) saat ve duraklarında değişiklik yapıldığını belirterek, Marmaray Gebze- Halkalı Hattı'nın diğer kent içi raylı sistem ve YHT ile entegre olduğunu, günde 1.3 milyon yolcuya hizmet verileceğini söyledi.
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