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  • 15.03.2019 08:36
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 08:36

Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Kalın, "Bu saldırı İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği son noktayı göstermektedir" dedi.

Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.

İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

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