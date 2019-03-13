Etiyopya'daki kazanın ardından 'Boeing 737 Max' tipi yolcu uçaklarının ülkemiz de dahil pek çok ülkede uçuşu durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirdi. Türk Hava Yolları (THY) da, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının operasyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğunu bildirdi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; uçuş emniyeti ve güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu belirterek, "737 MAX'ların seferlerden çekilmesi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörüyle karşılamanızı istirham ederiz. Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğimiz mesajlardan, web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz" dedi. Öte yandan THY'nin Brüksel-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağında teknik bir arıza meydana geldi. Acil durum bildirimi yapan uçak, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya sorunsuz bir şekilde acil iniş yaptı.
- Güncel
- 13.03.2019
- Gazete
THY'den flaş Boeing açıklaması
- Gece yarısı dehşet! İşte o anlar
- Kabine toplantısı sonrası kritik S-400 açıklaması
- Gözünü belediye işçilerinin parasına dikti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.