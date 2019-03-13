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'den flaş Boeing açıklaması

THY durdurdu
Etiyopya'daki kazanın ardından 'Boeing 737 Max' tipi yolcu uçaklarının ülkemiz de dahil pek çok ülkede uçuşu durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı, MAX 8 ve Boeing 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirdi. Türk Hava Yolları () da, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının operasyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğunu bildirdi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; uçuş emniyeti ve güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu belirterek, "737 MAX'ların seferlerden çekilmesi ile oluşabilecek aksaklıkları hoşgörüyle karşılamanızı istirham ederiz. Seferleriniz ile ilgili detayları size göndereceğimiz mesajlardan, web sitemizden ve çağrı merkezlerimizden öğrenebilirsiniz" dedi. Öte yandan THY'nin Brüksel-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağında teknik bir arıza meydana geldi. Acil durum bildirimi yapan uçak, 'ın başkenti Sofya'ya sorunsuz bir şekilde acil iniş yaptı.

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