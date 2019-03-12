Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada
"Gençlerle buluşmalarımız devam ediyor. Ankara'da TÜGVA'nın konuğu olduk. Büyük ve Güçlü Türkiye için hedeflediğimiz ekonomik altyapıyı ve bu hedefte gençlerimize olan ihtiyacımızı anlattık." dedi.
İşte o paylaşım:
ŞENTOP'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Bakan Albayrak ayrıca Meclis Başkanı olan Mustafa Şentop'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Albayrak, yaptığı açıklamada "Çok kıymetli Meclis Başkanımız Sn. Mustafa Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Meclis çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz." dedi.
"Gençlerle buluşmalarımız devam ediyor. Ankara'da TÜGVA'nın konuğu olduk. Büyük ve Güçlü Türkiye için hedeflediğimiz ekonomik altyapıyı ve bu hedefte gençlerimize olan ihtiyacımızı anlattık." dedi.
İşte o paylaşım:
ŞENTOP'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Bakan Albayrak ayrıca Meclis Başkanı olan Mustafa Şentop'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Albayrak, yaptığı açıklamada "Çok kıymetli Meclis Başkanımız Sn. Mustafa Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Meclis çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz." dedi.
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