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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 20:27

Son dakika... 'den ülke geneline yağış uyarısı

'den ülke geneli için son dakika yağış uyarısı geldi... Ülke genelinin bulutlu ve yağmurlu, hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara, Kırıkkale ve Çankırı dışında), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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