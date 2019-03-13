Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara, Kırıkkale ve Çankırı dışında), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.