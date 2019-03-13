Son dakika gelişmesine göre, Marmara Bölgesi'nde etkili olan kötü hava şartları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir'in ada ilçesi olan Marmara İlçesi'nde Yusuf Celal isimli kuru yük gemisi karaya vurduktan sonra battı.
Mıcır yüklü gemideki mürettebat, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un haber vermesi sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
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