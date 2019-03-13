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  • Son Güncelleme: 13.03.2019 20:12

Son dakika... Marmara'da battı

Son dakika... Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle battı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Marmara'da kuru yük gemisi battı

Son dakika gelişmesine göre, Marmara Bölgesi'nde etkili olan kötü hava şartları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir'in ada ilçesi olan Marmara İlçesi'nde Yusuf Celal isimli karaya vurduktan sonra battı.

Mıcır yüklü gemideki mürettebat, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un haber vermesi sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

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