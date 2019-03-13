Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş "tehdit" iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Ancak 'özrü kabahatinden büyük' dedirtecek açıklamalarda bulundu. Sahte senet iddiasını önce kabul sonra inkar eden Yavaş, hakkındaki iddialara yanıt vermek yerine 'mağdur' edebiyatına sığındı. Olayın mağdur işadamı Necmettin Kesgin 'in açıklamalarına rağmen kendisinin mağdur olduğunu savunan Yavaş, gazetecilerin sorularından kaçtı.Yavaş, basın toplantısında yaptığı açıklamalarlaAncak karşı dava açarak bu konuyla ilgili tedbir kararı aldığını ve söz konusu şahsa henüz ödeme yapmadığını da anlattı. Yavaş, ayrıca eski iş ortağı Kesgin'e gözdağı verdiği mesajları da kabul etti. Ancak bu mesajlarla ilgili takipsizlik kararı verildiğini bildirdi. Toplantıda Kesgin hakkında da bazı davaların devam ettiğini dile getirdi. Konuşmasını bitirir bitirmez ayağa kalkan Yavaş'a gazeteciler "soru almayacak mısınız?" sorusunu yöneltti. Ama Yavaş'ın cevabı ise "Bu bir bilgilendirme toplantısıydı. Bilgiler önünüzdeki dosyalarda var" şeklinde oldu.

Mansur Yavaş'ın suçlamalarına, Kesgin'in avukatından jet yanıt geldi. Avukat Özgür Ilgaz, "Mansur Yavaş'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar tamamen gerçeklerin çarpıtılmasından ibarettir. Yavaş ile karşılıklı olarak hukuki belgeler üzerinden kamuoyu huzurunda tartışmaya hazırım. Güç ve nüfuz baskısı altında yıllarca müvekkilim mağduriyet yaşamıştır.Yavaş'ın mağdur ettiği işadamı Necmettin Kesgin, tüm gerçekleri açıkladı. Kendisini tehdit ettiğini vurguladı: Mansur Bey çıksın bu mesajları yalanlasın. Mansur bey beni tehdit etti. Senedi görünce bu senet benim senedim değil dedim. Mansur bey yanlış yapıyor. Bana iftira atıyor. Ortada bir bilgisayar var ve bana ait değil. Mesajlar öyle bir mesajlar ki... Senin düğününü basacağım, seni rezil ederim diyor. Seni kodese attırıcam diyor... Seni Ankara'da yaşatmayacağım diyor. Sahte senedi icraya koyan Mansur Yavaş. Yavaş tarafından defalarca tehdit edildim.hakkında Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi 'nce kabul edilen iddianamede, Kesgin'in cep telefonuna farklı zamanlarda gönderdiği mesajlar da yer aldı: 'İş büyüyor', hala ödemiyorsun borcunu, bu iş çok uzadı, bu hafta bitmesi gerekiyor', 'Gün ver, cevap vermezsensahtekar kafan mı basmıyor', 'Duyduğuma göre seni bu hafta öpeceklermiş, öyle duydum çok sevindim', 'Ben icraya veriyorum, bugün, git oraya yatır borcunu, gözüme de gözükme, belanı da başkasından bul', 'yazmazsan ödemiyorum demektir., 'ya nişanlının yüzüne nasıl bakacaksın', '

SORU 1 Sahte senet düzenlemekten ceza aldınız mı?SORU 2 Siyasetten el çektiğiniz 2014-2019 arasında kimler adına hangi işleri takip ettiniz?SORU 3 Ağır suçlamalarda bulunduğunuz Necmettin Kesgin'le ne zaman, nerede tanıştınız? Başka hangi işlerde ortaklık yaptınız?SORU 4 Kesgin'e ait bilgisayarın sizde olduğu ve içindeki görüntülerle Kesgin'i tehdit ettiğiniz iddia ediliyor. Bu bilgisayar size nasıl geldi?SORU 5 Tahsile çalıştığınız 600 bin dolar, verdiğiniz hangi hizmetin karşılığı?SORU 6 Alacağını tahsil için yardım ettiğiniz Samaş firmasından paranızı aldınız mı? Bununla ilgili serbest meslek makbuzunuz var mı? Buna ilişkin vergi ödemelerinizi yaptınız mı?