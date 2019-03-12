2016 yılında Türkiye'yi terk ederek, Kuzey Irak'a kaçan HDPKK'lı Seyhan Belediye Meclis Üyesi Leyla Uyar'a, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın "huzur hakkı" adı altında hak etmediği parayı ödediği ortaya çıktı.







PKK'YA ÖRTÜLÜ MAAŞ!

Ortaya çıkan resmi belgeler, CHP'nin skandalını gözler önüne serdi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi HDPKK ile kol kola yürüyen, birçok il ve ilçede ortak aday çıkaran, YPG'ye kol kanat geren CHP'nin bardağı taşırarak PKK ile ilişkisini ileri boyutlara taşıdığı ve PKK'lılara para aktardığı görüldü.







PKK'LILARIN CENAZESİNE ARAÇ TAHSİS ETMİŞTİ

Karalar, 2016 yılında Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için belediye cenaze aracı tahsis etmesiyle gündeme gelmiş, bu destek kamuoyunca tepkilere neden olmuştu.



"AK PARTİLİLERİ İŞE ALMAM"

PKK'ya desteği ile meşhur CHP'li Zeydan Karalar'ın skandalları sadece bunlarla sınırlı değil. CHP'li Karalar, daha önce de katıldığı tv programında skandal ifadelere imza atmıştı. AK Partili vatandaşları kesinlikle işe almayacağını belirten Karalar, partizanlığın sınırlarını zorlamıştı.