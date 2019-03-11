MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Etimesgut'ta halka hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

TAKSİM'DE EZANA BÜYÜK SAYGISIZLIK

8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP'den ve İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, düşünmezler. Haktan ve hakikatten yana durmazlar.

BAHÇELİ'DEN 'İLLET İTTİFAKI'NA SERT SÖZLER

7 Ağustos Yenikapı ruhu güçlü Türkiye'nin hedef ve yol haritasını çizmiştir. AK parti ile yaptığımız milli mutabakat çerçevesinde bir yönetim sisteminde imza attık.

Millet iradesinin tam egemen olduğu bir sistem inşa edildi. Biz Cumhur derken zillet Kandil'e Pensilvanya'ya sığındı. CHP Türkiye'nin yükselişini durdurmak için sistem tartışmasını dilinden düşürmedi. İP'in adayı da bunlarla aynı yolun yolcusuydu. 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibine boylacak.

BAHÇELİ'DEN FLAŞ EKONOMİ MESAJI

Döviz zirve yapsın diye dört gözle bekleyen, yerli ve milli duruş çöksün diye el ovuşturan siyasi işportacı haline geldiler. Bunların ruhunda ABD, akıllarında Kandil ve Pensilvanya vardır. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. Kaos peşinde koşanlar bu ittifakın parçası oldu. Yerli ve milli siyaseti sindiremeyenler aynı kümede birleşti.

En kötü senaryo geride kaldı, gelecek için umutluyuz.