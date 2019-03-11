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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Şırnak'ta halka hitap ediyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şırnak kadim şehirlerimizin en kıdemlisidir. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı dost ve kardeş olmayı öğretir. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın ve tarihin çocuklarıyız. Hep birlikte aynı kıbleye yönelen ve saf tutan çocuklarız.

Doğu'da biziz Batı'da biziz. Biz bu ülkenin her iline sevdalıyız.

Şırnak'ı Antalya'da Bursa'dan Hakkari'den ayrı düşünmeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizindir. Bunun için tek millet diyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın birdir.