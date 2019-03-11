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  • Son Güncelleme: 11.03.2019 19:48

'da yaşanan jet sında hayatını kaybeden anıldı

'da yaşanan jet sında hayatını kaybeden ölüm yıl dönümünde Eyüpsultan, Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı.Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'in gazetelere verdiği ilan duygulandırdı. İlanda Gezer şunları söyledi: "Mina'm... Minik Kalpli Meleğim..."

İran'da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının bugün birinci yılı doldu. Anma programına Başaran'ın annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer'in yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı.

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