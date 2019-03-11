İran'da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği iş jeti kazasının bugün birinci yılı doldu. Anma programına Başaran'ın annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer'in yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı.