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  • Son Güncelleme: 09.03.2019 19:06

'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

'in ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü ’ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi
kırsalında güvenlik güçleri tarafından terör örgütü 'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınaklar bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 1'i makineli 2 tüfek, 8 el bombası, el telsizi, el dürbünü, çok sayıda mühimmat ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

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