PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Nusaybin kırsalında güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınaklar bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 1'i makineli 2 tüfek, 8 el bombası, el telsizi, el dürbünü, çok sayıda mühimmat ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.
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