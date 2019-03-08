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Rizeli 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı

Rizeli , 'da tuzağa düşürülerek hapse atılan eşini kurtarmak için mücadele başlattı. Diplomatların başaramadığını başardı. Türkler'e kumpas kuran polis çetesini yakalattı. Kocasıyla birlikte 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı.

Rizeli ev hanımı Nuriye Kaputoğlu (49), uluslararası bir başarıya imza attı. Her şey, Kaputoğlu'nun eşi Hamza'nın 2010'da 'a gitmesiyle başladı. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen Kaputoğlu, gümrüğe takıldı. Aracında eroin bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı. Eşinin suçsuz olduğuna inanan ise Türkiye ve Gürcistan'da konsolosluk ve bakanlıklarının kapısını çaldı.



TUZAK ÇETESiNi ÇÖKERTTi
Nuriye Kaputoğlu, eşi gibi çok sayıda Türk vatandaşına tuzak kurulduğunu saptadı. 'Mağdur Aileler Dayanışma Derneği'ni açtı. Tuzağa düşürülen Türkler için eylemler yaptı. Gürcistan, inceleme başlattı. Aracına eroin konulduğu belirlenen Hamza Kaputoğlu, serbest bırakıldı. Nuriye Kaputoğlu, Gürcistan'da Türkler'e kumpas kuran mali polis içindeki çeteyi de yakalattı. Eşiyle birlikte toplam 70'e yakın Türk'ü cezaevinden kurtardı.



TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ
Gürcistan'da kumpas sonucu cezaevine giren 70'e yakın Türk'ü cezaevlerinden kurtaran Nuriye Kaputoğlu, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, 50 bin polisi görevden aldıklarını belirtti. Mikatsadze, "Nuriye hanımın gayreti ile çok sayıda insanın mağduriyeti ortadan kalktı. Bu nedenle kendisine teşekkür belgesi verdik. Birlikte çok güzel sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak arzusundayız" dedi.

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