Belediyelerin 7 gün 24 saat hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi. Ayrıntılar geliyor...
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