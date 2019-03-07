Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.03.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 14:18

Belediyelerin 7 gün 24 saat hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.

81 ile gönderildi! 7 gün 24 saat hizmet verecekler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBelediyelerin 7 gün 24 saat hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar