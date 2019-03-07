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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 16:29

lideri 'dan lideri Kılıçdaroğlu hakkında çok sert sözler

Demokratik Sol Parti () Genel Başkanı , Zillet İttifakı'nın içerisinde yer alan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Aksakal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirerek “Senin devleti yönetmek gibi bir derdin yok. Yapışmışsın Atatürk’ün eteğine ama, ondan sonra da gidersin Atatürk’e kefere diyenlerle kol kola gezersin.” dedi.

DSP lideri Aksakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında çok sert sözler

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı , Genel Başkanı 'nu isim vermeden eleştirerek "Senin devleti yönetmek gibi bir derdin yok. Yapışmışsın Atatürk'ün eteğine ama, ondan sonra da gidersin Atatürk'e kefere diyenlerle kol kola gezersin." dedi.

Demokratik Sol Parti Genel () Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart i kapsamında Tekirdağ adaylarını tanıttı. Seçim otobüsü üzerine vatandaşlara seslenen Aksakal, CHP'ye ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu. Aksakal, yaptığı konuşmasında, "DSP, 33 sene önce işçinin, emekçinin, hak arayışından doğmuş bir partidir. Bakmayın siz televizyonlarda diyorlar ya: 'Bu DSP nerden çıktı.' Yav kardeşim, bu DSP 33 sene önce kuruldu. 3 defa devleti yönetti. Sen 27 senedir yan gelip yatarken, tarlada bostan yan gel Osman yaparken, DSP 3 defa devleti yönetti. Senin haberin yok. Çünkü devleti yönetmek gibi bir derdinde yok senin. Yapışmışsın Atatürk'ün eteğine ama ondan sonra gidersin Atatürk'e 'kefere' diyenlerle kol kola gezersin. Ondan sonra çıkarsın 'Biz 1930'ların CHP'si değiliz' yani Atatürk'ü inkar edersin. 'Dersim arşivlerini açacağız' dersin. Atatürk'ü yerden yere vurursun, ondan sonra dersin ki: 'DSP'nin Genel Başkanı Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyormuş.' Hadi oradan Atatürkçüler burada." ifadelerini kullandı.

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