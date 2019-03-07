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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 16:31

Bahçeli çalışmalarına başlıyor! İşte ilk durağı

MHP Genel Başkanı , yerel çalışmaları kapsamında açık hava ve salon toplantıları yapacak. Bahçeli, seçim çalışmalarını 10 Mart'ta Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısıyla başlatacak.

Seçim çalışmalarına başlıyor! İşte ilk durağı

MHP Genel Başkanı , yerel çalışmalarına 10 Mart Pazar günü Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısıyla başlayacak.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları çerçevesinde açık hava ve salon toplantıları yapacak.

MHP lideri Bahçeli, seçim çalışmalarını 10 Mart Pazar günü Söğüt'te yapacağı açık hava toplantısı ve Eskişehir'de yapacağı Cumhur İttifakı salon toplantısıyla başlatacak.

11 Mart Pazartesi günü Ankara'da Etimesgut seçim ofisini açacak olan Devlet Bahçeli, 12 Mart Salı günü Yozgat ve Kırıkkale, 13 Mart Çarşamba günü Kastamonu ve Çankırı, 14 Mart Perşembe günü Bartın ve Zonguldak, 15 Mart Cuma günü Nevşehir ve Aksaray, 16 Mart Cumartesi günü de Manisa'da açık hava toplantıları yapacak.

Bahçeli, 17 Mart Pazar günü de İzmir'de Cumhur İttifakı açık hava toplantısı düzenleyecek.

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