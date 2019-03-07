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  • 07.03.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 17:24

'nda panik anları

'ndan geçiş yaptığı sırada arızalanarak kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başlayan Naz 1 isimli kargo gemisi kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Çanakkale Boğazı'nda panik anları

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'dan Bulgaristan'a kargo götüren 'Naz 1' isimli kargo gemisi, girişinde yaşanan makine arızası sebebiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine kaptan telsizden bilgi verdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından diğer gemiler telsizden uyarılıp geminin kontrolsüz olarak sürüklendiği belirtilerek, dikkatli olmaları istendi. 1 saat sonra Naz 1 isimli kargo gemisinin kaptanının arızanın giderildiği ve geminin aynı rotaya girdiğinin anons edilmesi üzerine boğaz trafiği rahat bir nefes aldı.

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