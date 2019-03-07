Başkan Erdoğan, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle İYİ Parti lideri Akşener hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" suç duyurusunda bulundu.

MERAL AKŞENER'DEN SKANDAL SÖZLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Denizli'de katıldığı mitingde, "Cumhurbaşkanı'nın terörist dediği Denizlililer nasılsınız iyi misiniz? Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan teröristler iyi misiniz? Koca yürekli Denizlililer size terörist dediler iyi misiniz? Şakası bile ne kadar kötü acı değil mi? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı 11 milyon oyu olan CHP seçmenine, 5 milyon oyu olan İYİ Parti seçmenine, 1 milyona yakın da oyu olan sizin tercih ettiğiniz Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçmenine terörist dedi" diye konuşmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen Mardin mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor bir şey bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün Denizli'de utanmadan sıkılmadan benim terörist dediğimden bahsediyor. Utan utan sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. benim işim yöneticilerle halkımla değil" dedi.