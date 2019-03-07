Bakan Albayrak'tan 'Regaib Kandili' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Regaib Kandili nedeniyle resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.



Albayrak yayınladığı mesajda, "Mübarek üç ayların başlangıcı ve hasretle gözlediğimiz Ramazan ayının ilk habercisi olan Regaib gecesini idrak ediyoruz.

Bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.



