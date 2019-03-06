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  • Son Güncelleme: 06.03.2019 18:26

... Terör örgütü 'nın sorumlusu olduğu belirtilen firari 'ın yargılandığı davada flaş gelişme

... Terör örgütü 'nın sorumlusu olduğu belirtilen firari , yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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