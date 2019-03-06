Yaptıkları haberlerle kirli algı operasyonu yapan Sözcü ve Cumhuriyet'in bir yalanı daha ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi'nin suça karışan çalışanlarına yönelik ilk soruşturmayı yapan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, bugün Cumhuriyet Gazetesi tarafından manşetten hedef olarak gösterildi.

SABIKALI DENİLDİ

Cumhuriyet Gazetesi, bugünkü gazetesinin birinci sayfasından 'Sözcü savcısı sabıkalı çıktı' başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde Sözcü Gazetesi'nde suça karışan çalışanlara yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in sabıkalı olduğu ifadeleri yer aldı.

"ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR"

SABAH, hedef haline getirilen Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in adli sicil kaydına ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan belgede, Asım Ekren'in 'Adli sicil kaydı yoktur' ifadesi yer alıyor. 6 Mart 2019 tarihli yani güncel belgede, 'Yukarıda kimlik bilgileri bulunan kişinin adli sicil arşiv kaydı yoktur' ifadeleri yeralıyor.

Asım Ekren'in hedef gösterildiği Cumhuriyet haberine ilişkin yakın çevresine bir açıklama yaptığı da öğrenildi. Ekren'in açıklamasında şunları söylediği belirtildi: "Belirtilen olay 18 yıl önce olmuş, hukuki süreçten geçmiştir. Hiçbir hukuki niteliği kalmamıştır. Haber tamamıyla çarpıtılmıştır. İddia edilen ve mahkeme kararında da geçtiği şekilde gerçekleşmediği halde sanki gerçekleşmiş gibi verilmiştir. Bu haber benim tarafımdan yapılan ve kamuoyuna da yansıyan bir takım soruşturmaları şaibeli hale getirmek için yapılmıştır. Yaptığım tüm soruşturmalar hukuk çerçevesinde yapılmıştır. Atandığım görevlerde hiçbir yasal engel halim yoktur. Tüm terfilerim mümtazdır. Dört yıl önce kurul oy birliği ile beni birinci sınıf savcı yapmıştır. Haberde geçen olayla ilgili zamanın kurulu oy çokluğu ile ceza verdi. Sabıkamın olup olmadığı adlı sicil kayıtlarından anlaşılır. Talebim üzere yine kurul oy birliği ile cezayı kaldırmıştır. Hedef ben değilim, benim üzerimden siyasi iradeyi yıpratmak istiyorlar. Yoksa şahsım ile ilgili bir problemleri yok. HSK kayıtlarında da anlaşılacağı gibi çocuğumun okulu nedeniyle ve talebim üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne atandım"

Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nin bu haberinin 3713 Sayılı Yasanın 6. Maddesinde terörle mücadele eden, soruşturma yapan kişileri hedef gösterme suçunu oluşturduğu öğrenildi.