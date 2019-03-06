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  • Son Güncelleme: 06.03.2019 17:18

Genel Başkanı 'e büyük şok! Boş meydana konuştu

'de miting yapan Genel Başkanı , boş meydana konuştu. Partililer için hazırlanan sandalyelerin bile boş kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

Meral Akşener'e büyük şok!

Siyasi partiler, seçim çalışmalarına hız verdi. Sahaya inen liderlerden biri de Genel Başkanı oldu. Akşener, istediği ilgiyi bulamadı.

BOŞ MEYDANDA MİTİNG YAPTI
Partisinin belediyelerde güç kazanması için çalışan Akşener, 'de hezimeti yaşadı. Kale ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde konuşan, beklediği kalabalığı bulamadı. Partililer için hazırlanan sandalyelerin bile boş kaldığı objektiflere yansıdı.


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