Siyasi partiler, seçim çalışmalarına hız verdi. Sahaya inen liderlerden biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener, istediği ilgiyi bulamadı.

BOŞ MEYDANDA MİTİNG YAPTI

Partisinin belediyelerde güç kazanması için çalışan Akşener, Denizli'de hezimeti yaşadı. Kale ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde konuşan, beklediği kalabalığı bulamadı. Partililer için hazırlanan sandalyelerin bile boş kaldığı objektiflere yansıdı.



