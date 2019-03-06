Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti. Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy istedi:

Yıldırım kardeşimizi zaten anlatmaya gerek yok. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda İDO'da Genel Müdürüm'dü. Başbakan olduğumda Ulaştırma Bakanı olarak beraberdik.dönüşüm çalışmaları için 245 bin riskli konut ve iş yerini yıkarak İstanbul'u hem depreme hem geleceğe taşıdık.Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul- İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarından 475 km'yi bulan bölünmüş yollara kadar ulaşıma çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik.dönemde de üç katlı tünel ve Kanal İstanbul ile metro hatları olmak üzere gündemimizde daha pek çok proje var. CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı zamanda dördüncüsünü buna ekleyebiliriz; Çarpık yapılaşma İzmir körfezi çöplük. Biz Haliç'i nasıl temizledik?karşı tarafta Sütlüce Mezbahanesi vardı. Neydi? Rezillik. Bağırsakçılar, sakatatçılar oradaydı. Biz belediye başkanlığımızda dedik ki burayı ele alalım. Ne yaptık orayı? Sütlüce Kongre Merkezi.adayı diyor ki, 'AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok' diyor. Ya sen dur bakalım ya, Beylikdüzü'nde ne var ona bak.. Böyle aynen patronun Bay Kemal gibi yalan söyleme. Çünkü o yalan sana da zarar ettirir. Bunların akşamı yalan, sabahı iftira; yapısı bu. Biz bu yalanları bunların yanına kâr bırakmayacağız.BAŞKAN Erdoğan, TOKİ 'nin 50 bin yeni sosyal konut yapacağının müjdesini verdi: Ziraat ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Taksitler 388 liradan başlayacak, vade 20 yıl olacak.