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  • Son Güncelleme: 05.03.2019 11:58

Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulan Irak dinarı ele geçirildi

Diyarbakır'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 1 milyon Irak dinarı ele geçirildiği bildirildi. Söz konusu paralar muhafaza altına alınırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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