Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulan Irak dinarı ele geçirildi
Diyarbakır'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 1 milyon Irak dinarı ele geçirildiği bildirildi. Söz konusu paralar muhafaza altına alınırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 1 milyon Irak dinarı ele geçirildiği bildirildi.
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