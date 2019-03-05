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  • 06.03.2019 01:46
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 01:46

'den çok sert tepki: Gerçeği yansıtmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında 'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muameleler hakkındaki asılsız haberlere ilişkin, "Sözkonusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Türkiye her zaman olduğu üzere ve diğer tüm ülkelerden gelen leri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." dedi.

Türkiye'den çok sert tepki: Gerçeği yansıtmıyor

Aksoy, Alman medyasında yer alan "'ye seyahat uyarıları" hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamelelere ilişkin asılsız haberlere yer verildiğinin görüldüğünü belirterek, "Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere ve diğer tüm ülkelerden gelen leri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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