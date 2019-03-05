Türkiye'den çok sert tepki: Gerçeği yansıtmıyor

Aksoy, Alman medyasında yer alan "Türkiye'ye seyahat uyarıları" hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamelelere ilişkin asılsız haberlere yer verildiğinin görüldüğünü belirterek, "Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.