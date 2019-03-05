Bakan Albayrak gençlerle bir araya geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Albayrak, "Bugün Ankara'da genç kardeşlerimizle küresel ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin stratejileri ile ilgili ufuk turu yaptık." ifadelerini kullandı.



İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı: