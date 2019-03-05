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  • Son Güncelleme: 06.03.2019 01:51

Bakan Albayrak gençlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da gençlerle buluştu.

Bakan Albayrak gençlerle bir araya geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Albayrak, "Bugün Ankara'da genç kardeşlerimizle küresel ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin stratejileri ile ilgili ufuk turu yaptık." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

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