Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Albayrak, "Bugün Ankara'da genç kardeşlerimizle küresel ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin stratejileri ile ilgili ufuk turu yaptık." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Bakan Albayrak gençlerle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da gençlerle buluştu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Albayrak, "Bugün Ankara'da genç kardeşlerimizle küresel ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin stratejileri ile ilgili ufuk turu yaptık." ifadelerini kullandı.
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