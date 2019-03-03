AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, A Haber'de soruları yanıtlıyor.

Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Türkiye ileri doğru giderken İzmir geriye gidiyor. Ben beklerdim ki İzmir'de işsizlik artışta... Her genç 4 kişiden 1'i işsiz.

Şehirde alt yapı sorunu var. Gençlerimizin spor alanı ile ilgili eksikleri var.

ZEYBEKCİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanımız İzmir'i önemsiyor. İzmir her şeyiyle en diyebileceğimiz bir şehir. İzmirsiz Türkiye'yi konuşmak mümkün değil. İzmir'i 21. yüzyıl medeniyetinin üst seviyene taşıyacağız.

17 Mart'ta Cumhur İttifakı ortak miting yapacak.



