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  • 03.03.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 13:01

Zeybekci açıkladı: 'nın ilk mitingi 17 Mart'ta 'de

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı , A Haber'de soruları yanıtlıyor. Zeybekci, "17 Mart’ta ortak miting yapacak." dedi.

Zeybekci'den flaş açıklama: Erdoğan ve Bahçeli İzmir'de

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı , A Haber'de soruları yanıtlıyor.

Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Türkiye ileri doğru giderken İzmir geriye gidiyor. Ben beklerdim ki İzmir'de işsizlik artışta... Her genç 4 kişiden 1'i işsiz.

Şehirde alt yapı sorunu var. Gençlerimizin spor alanı ile ilgili eksikleri var.

ZEYBEKCİ AÇIKLADI
Cumhurbaşkanımız İzmir'i önemsiyor. İzmir her şeyiyle en diyebileceğimiz bir şehir. İzmirsiz Türkiye'yi konuşmak mümkün değil. İzmir'i 21. yüzyıl medeniyetinin üst seviyene taşıyacağız.

17 Mart'ta ortak miting yapacak.

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