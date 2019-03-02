Başkan Erdoğan'dan fırsatçılara uyarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ardahan'da miting düzenledi. Erdoğan özetle şunları söyledi:
Fiyatlar düştü: Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız. CHP tarihinde yokluklar kuyruğu var. Bu kuyruklar varlık kuyruğu.
HDP'nin kardeşi CHP: Bu bölücü terör örgütü hangi partinin arkasında, HDP'nin. Şimdi bu parti Ardahan'da seçime niye girmiyor? Onların kardeşleri var, kim CHP. Şimdi CHP, HDP, sözde İYİ Parti bunların hepsi aynı mı, aynı. Belediyelerin iş makinalarıyla bunlar çukurlar kazmadılar mı, binaları birbirine tünellere bağlamadılar mı? Gelen parayı nereye gönderdiler? Kandil'e gönderdiler ve utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler.
780 BİN KİLOMETREKARENİN İKTİDARIYIZ:
Biz CHP gibi sadece belli illere, belli bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık. Bilakis ülkemizin tüm illerinden, tüm toplum kesimlerinden oy alan, çok güçlü destek gören bir siyasi hareket olduk. Biz batıya ne götürdüysek doğuya da onu götürdük. Biz 780 bin kilometrekarenin iktidarıyız.
CHP BU İŞTE: Türkiye, sosyal devlet kavramıyla gerçek manada bizimle tanıştı. Çünkü biz CHP gibi sosyal devletin lafını ve istismarını değil, icraatını yaptık. Ben İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman biz üniversite gençlerine burs veriyorduk. Bu CHP, bunu AYM'ye götürdü. O zamanki AYM belediyelerin burs verme işini kaldırdı. Bu CHP bu işte. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daima öncelik verdik. Muhtaçlara, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, asker ailelerimize toplam 475 milyon liralık destek sağladık.
DEFOL ORAYA GiT
Erdoğan, Artvin'de HDP'li vekillere seslendi: İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defolun oraya gidin. Ne diyor 'Biz sırtımızı PYD'ye dayadık' diyor, 'Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Peki biz sırtımızı kime dayadık? Halka ve Hakka dayadık.
Fiyatlar düştü: Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor. Bay Kemal, rahatsız olsan da olmasan da biz sömürücülere bu ülkede hayat hakkı tanımayacağız. Eğer fiyatlar yerine gelirse biz sahadan çekiliriz. Ama fiyatlar yerine gelmez de hala böyle devam ederse biz daha da farklı adımlar atacağız. CHP tarihinde yokluklar kuyruğu var. Bu kuyruklar varlık kuyruğu.
HDP'nin kardeşi CHP: Bu bölücü terör örgütü hangi partinin arkasında, HDP'nin. Şimdi bu parti Ardahan'da seçime niye girmiyor? Onların kardeşleri var, kim CHP. Şimdi CHP, HDP, sözde İYİ Parti bunların hepsi aynı mı, aynı. Belediyelerin iş makinalarıyla bunlar çukurlar kazmadılar mı, binaları birbirine tünellere bağlamadılar mı? Gelen parayı nereye gönderdiler? Kandil'e gönderdiler ve utanmadan ülkemizi bölmeye çalıştılar. Bu ülkeyi bölemeyecekler.
780 BİN KİLOMETREKARENİN İKTİDARIYIZ:
Biz CHP gibi sadece belli illere, belli bölgelere, sadece sahil kenarlarına hapsolan bir parti olmadık. Bilakis ülkemizin tüm illerinden, tüm toplum kesimlerinden oy alan, çok güçlü destek gören bir siyasi hareket olduk. Biz batıya ne götürdüysek doğuya da onu götürdük. Biz 780 bin kilometrekarenin iktidarıyız.
CHP BU İŞTE: Türkiye, sosyal devlet kavramıyla gerçek manada bizimle tanıştı. Çünkü biz CHP gibi sosyal devletin lafını ve istismarını değil, icraatını yaptık. Ben İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman biz üniversite gençlerine burs veriyorduk. Bu CHP, bunu AYM'ye götürdü. O zamanki AYM belediyelerin burs verme işini kaldırdı. Bu CHP bu işte. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daima öncelik verdik. Muhtaçlara, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, asker ailelerimize toplam 475 milyon liralık destek sağladık.
DEFOL ORAYA GiT
Erdoğan, Artvin'de HDP'li vekillere seslendi: İstiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defolun oraya gidin. Ne diyor 'Biz sırtımızı PYD'ye dayadık' diyor, 'Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyor. Peki biz sırtımızı kime dayadık? Halka ve Hakka dayadık.
HASAN AY
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