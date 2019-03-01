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  • Son Güncelleme: 01.03.2019 18:27

Başkan Erdoğan 'nin görüntülerini izletip parmağıyla işaret etti! İşte baş terörist...

Başkan , 'deki toplu açılış töreninde Eş Genel Başkanı 'nin skandal görüntülerini izleterek ''İşte Baş terörist... Bu bir beka meselesidir. kimlere karşı hani bir tane mutabakat kurmuşlar ya kim var burada var. Kim var burada bölücü terör örgütünün desteklediği parti var. Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Neden beka meselesi dediğimiz anlıyor musunuz? İstiyorsan 'ta Kürdistan var. Defol oraya git...'' dedi.

Başkan Erdoğan görüntüleri izletip parmağıyla işaret etti! İşte baş terörist...

Başkan , 'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Eş Genel Başkanı 'nin "Kürdistan'da kazanacağız" açıklamasını hatırlattı ve o skandal görüntüleri izletti.

Başkan Erdoğan görüntüleri izlettiği sırada parmağıyla HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi işaret ederek, "İşte baş terörist..." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Bu bir beka meselesidir. kimlere karşı hani bir tane mutabakat kurmuşlar ya kim var burada var. Kim var burada bölücü terör örgütünün desteklediği parti var. Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Neden beka meselesi dediğimiz anlıyor musunuz? İstiyorsan 'ta Kürdistan var. Defol oraya git... Ve biz size bu toprakları böldürtmeyeceğiz. Biz sırtımızı 'ya dayadık diyor. Peki biz sırtımızı nereye dayadık? Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık." dedi.

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