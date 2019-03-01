Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'deki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız" açıklamasını hatırlattı ve o skandal görüntüleri izletti.

Başkan Erdoğan görüntüleri izlettiği sırada parmağıyla HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi işaret ederek, "İşte baş terörist..." ifadesini kullandı.

İSTİYORSANIZ KUZEY IRAK'TA KÜRDİSTAN VAR! DEFOL ORAYA GİT!

Başkan Erdoğan, Bu bir beka meselesidir. kimlere karşı hani bir tane mutabakat kurmuşlar ya kim var burada CHP var. Kim var burada bölücü terör örgütünün desteklediği parti var. Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Neden beka meselesi dediğimiz anlıyor musunuz? İstiyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya git... Ve biz size bu toprakları böldürtmeyeceğiz. Biz sırtımızı PKK'ya dayadık diyor. Peki biz sırtımızı nereye dayadık? Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık." dedi.