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  • Son Güncelleme: 02.03.2019 12:28

Bakan Çavuşoğlu: 17 ülkeyle müzakere ediyoruz

: "Bugün 20 ülkeyle anlaşmamız var ama 17 ülkeyle de müzakere ediyoruz. Yani Ekvador'dan tutun da 'dan 'ya, Tayland'a, 'ya kadar birçok ülkeyle çok sıkı müzakereler yapıyoruz. Ukrayna ile önümüzdeki günlerde imzalama imkanımız var, sona geldik. Japonya ile inşallah haziran ayında imzalayacağız."

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