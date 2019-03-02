Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün 20 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var ama 17 ülkeyle de müzakere ediyoruz. Yani Ekvador'dan tutun da Ukrayna'dan Japonya'ya, Tayland'a, Endonezya'ya kadar birçok ülkeyle çok sıkı müzakereler yapıyoruz. Ukrayna ile önümüzdeki günlerde imzalama imkanımız var, sona geldik. Japonya ile inşallah haziran ayında imzalayacağız."
Bakan Çavuşoğlu: 17 ülkeyle müzakere ediyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün 20 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var ama 17 ülkeyle de müzakere ediyoruz. Yani Ekvador'dan tutun da Ukrayna'dan Japonya'ya, Tayland'a, Endonezya'ya kadar birçok ülkeyle çok sıkı müzakereler yapıyoruz. Ukrayna ile önümüzdeki günlerde imzalama imkanımız var, sona geldik. Japonya ile inşallah haziran ayında imzalayacağız."
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