Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.03.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 18:03

: 'da feci kaza

'da, yolunda bir otobüsün devrildiği ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'dan gelen lise öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Bursa Uludağ'da feci kaza
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar