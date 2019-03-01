İstanbul'dan gelen lise öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı.
İstanbul'dan gelen lise öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DE 8542 plakalı tur otobüsü, Uludağ dönüşü Dobruca mevkisinde kaza yaptı.
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