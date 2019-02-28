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  • 28.02.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 17:00

Son dakika: Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey ile hakkında görüştü.

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme!

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, konusu ele alındı.

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