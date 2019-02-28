Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama göre, Orta Karadeniz'de Bartın ile Bafra arasında gece saatlerinde kuvvetini artıracak rüzgarın 1 Mart Cuma günü akşam saatlerine kadar fırtına şeklinde eseceği duyuruldu. Öte yandan Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa'da zirai don uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminleri...

ORTA KARADENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Orta Karadeniz'de (Bartın-Bafra arasında) rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak, 01.03.2019 Cuma günü akşam saatlerine kadar batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

KIYI EGE'DE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Bu gece ziraai faaliyetlerin beklendiğini açıklayan Meteoroloji, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa il genelinde hafif, yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğini bildirerek üreticilerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Ülkemizin büyük bir kesiminde devam eden kar yağışlarının; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak'ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van'ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman'ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması beklendiğini bildiren Meteoroloji, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışın sebep olacağı ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını bildirdi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi ile Balıkesir çevrelerinde zirai don hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR °C, 5°C

Çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ÇORUM °C, 4°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğu (Beytüşşebap, Uludere) ve Van'ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ilçelerinde yer yer yoğun (25-50 cm) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlıMUŞ °C, -3°C

MUŞ

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, güneybatısında yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Siirt'in doğu (Şirvan, Pervari) ve Batman'ın Sason ilçelerinde yer yer yoğun (25-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışı yağmurlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; gece saatlerine kadar doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı