Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmaya yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde düzenlenen operasyonda, belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle girildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi.



ÖRGÜTÜN "HAZİNE MÜDÜRÜ" TV KANALINDA PROGRAMCI ÇIKTI

Operasyonda aralarında örgütün üst düzey yöneticisi Ü.D, yabancı uyruklu Y.D.M.V. ve S.I. ile birlikte T.B, A.U.G, N.K, B.N, M.G, S.S, Ö.B, O.O, B.H, M.Ş, M.K, N.G, K.G, O.G, E.G, B.T, D.Ç ve A.K.Ö gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan M.G'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde "Hazine Müdürü" olarak görev yaptığı belirlendi.



