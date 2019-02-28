Başkan Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler Başkan Erdoğan, bölgenin huzuru açısından Türkiye’nin sağlam durması gerektiğini anlattı: Biz tökezlersek, oyun çevirenler çok sevinir.

Cumhurbaşkanı , Doğu ve

Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner.

Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek.







Biz Mısır'da ve tüm

Biz 'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz.









KUSHNER'I KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'i Beştepe'de kabul etti. Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı







ÇAD'A FETÖ TEŞEKKÜRÜ

Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile Külliye'de bir araya geldi. Erdoğan, "FETÖ ile mücadeledeki desteğiyle Çad, bu alanda örnek bir dostluk sergiliyor" dedi. Itno da, "Sizin yardımlarınızla onların terörist olduğunu öğrendik" diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan , Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden bazı kanaat önderlerini kabul etti. Külliye'de yaklaşık 2 saat 20 dakika süren görüşmede, önemli mesajlar verdi:tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder.normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek.Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika 'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik. Doğu Akdeniz 'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz.Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'i Beştepe'de kabul etti. Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Görüşmede Suriye, İsrail ve Filistin sorunu başta olmak üzere bölgesel ve ekonomik konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Kushner, daha sonra Suudi Arabistan ve Katar'a gitmek için Ankara'dan ayrıldı.Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile Külliye'de bir araya geldi. Erdoğan, "FETÖ ile mücadeledeki desteğiyle Çad, bu alanda örnek bir dostluk sergiliyor" dedi. Itno da, "Sizin yardımlarınızla onların terörist olduğunu öğrendik" diye konuştu. TÜM MANŞETLER