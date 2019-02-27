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  • Son Güncelleme: 27.02.2019 17:29

a... , ’nin Belediye Başkan Adayı ’ın itirazını reddetti

a... Yüksek (), Kurulu tarafından adaylığı düşürülen ’nin Belediye Başkan Adayı ’la ile ilgili itirazı reddetti. Saruhan’ın adaylığının reddedilmesinin ardından CHP'nin Cumartesi gününe kadar yeni bir aday ismini İlçe Seçim Kurulu'na bildirmesi gerektiği öğrenildi.

YSK'dan CHP'ye şok! Reddedildi

'ın, "Adli Sicil Kaydı nedeniyle" seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle, İlçe 'na tarafından yapılan itiraz başvurusu, oy çokluğu ile reddedilmiş, karara itiraz edilince konu Kurulu'nun gündemine gelmişti.

REDDEDİLDİ
Geçmiş yıllarda Yalıkavak Belediye Başkanı olduğu dönemdeki bazı uygulamaları nedeniyle "Görevi Kötüye Kullanma" suçlamasıyla yargılandığı 3 ayrı davadan, toplam 13 ay 10 gün hapis cezası aldığı, bu kararların kesinleşerek yargılama faslının bittiğini tespit edilen Saruhan'ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmüştü.

İlçede bomba etkisi yapan kararın ardından , konuyu 'ya taşıdı. YSK'nın Mustafa Saruhan ile ilgili yapılan itirazı usulden reddettiği bildirildi.

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