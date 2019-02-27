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  • 27.02.2019 15:18
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 15:18

Başkan Erdoğan Erbakan'ı andı

Türkiye Cumhurbaşkanı , merhum başbakanlardan 'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan Erbakan'ı andı

Türkiye Cumhurbaşkanı , merhum başbakanlardan 'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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