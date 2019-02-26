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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 18:31

dakika... 'da yol evin üzerine çöktü!

dakika... 'un Rüzgarlıbahçe mahallesindeki ev çöken yolun altında kaldı. ve belediye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Beykoz'da yol evin üzerine çöktü!

da meydana gelen toprak kayması ucu yolda çökme meydana geldi. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi Gencer sokakta meydana geldi. Kar ve yağmur yağışının ardından sokakta toprak kayması meydana geldi. Kayma sonucu yol çöktü. Asfalt ve taşların üzerine kaydığı yol kenarındaki evde hasar meydana geldi.

İtfaiye ve belediye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Olay sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Sokak güvenlik şeridi çekilerek araç trafiğine kapatıldı.
Ev sahibi Ayhan Demirci "Aşırı yağışlardan dolayı burası böyle çöktü. Yolda çöktü evin üzerine. Evde kimse yok. Ekipler şu an burada çalışıyor" diye konuştu.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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