Üsküdar ne demek? Üsküdar'da belediye başkanı olmak ne demek?

Üsküdar demek sevgi demek, aşk demek, hoşgörü demek, tahammül demek, başarı demek, paylaşmak demektir. Aslında Üsküdar, dünyanın özeti demek... Türkiye'nin, İstanbul'un değil, dünyanın özetidir Üsküdar. Tarihi derinliği, zenginliği hem içerisinde barındırdığı medeniyet değerlerinin zenginliği itibariyle bir dünya özeti Üsküdar.

Bu şartlar altında belediye başkanlığı yapmak zor mu?

Elbette zor. Burada attığınız her adım çok önemli ya da atmadığınız adımlar önemli. Yaptığınız kadar yapmadıklarınızın da önemli bir sorumluluğu var üzerinizde. Üsküdar bizim medeniyetimizin önemli bir müzesi, açık hava müzesidir. Mimar Sinan'ın en çok eserinin olduğu ilçe Üsküdar, camileri, medreseleri, tekkeleri, kaldırımları, denizi, Çamlıca'sı, Kız Kulesi…





Osmanlı zamanındaki Üsküdar ile modernleşmenin yaşadığı Üsküdar arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son yıllardaki çalışmayla tarihi yeniden o küllerinden arındırarak ortaya çıkartmak için, yerel yönetimlerde, kamu kurumlarında, sivil toplum örgütlerinde adeta bir seferberlik var. Zaten inanılmaz bir talep de var. Osmanlı, ecdat yadigârı bir eserin gün ışığına çıkarılıyor olması toplumumuzdan büyük destek alıyoruz.

Neler restore ettiniz?

Biz Üsküdar merkezdeki camilerin neredeyse tamamını restore ettik. Valide Cami, Valide Atik Cami, Ayazma Cami, Şemsi Paşa ve Kuşkonmaz Cami bunların hepsi yeniden ihya edildi ve hepsi aslına uygun bir şekilde restore edildi. Bizim pek çok çeşmemiz var, tekkelerimiz, mevlevihaneler, Şeyh Sadık Efendi Tekkesi, Sandıkçılar Tekkesi, İskender Baba Tekkesi, Balaban Tekkesi ve Selimiye Hamamı… Bunların hepsi tarih eserleri, yüz iki yüz yıl sonra biz bunları restore ettik.

Belediyenin klasik görevleri dışında neler yapıyorsunuz?

Biz artık klasik belediyeciliği kenara bıraktık, o yürüyor zaten. İstanbul'da belediyecilikte yeni alanlara yelken açmamız lazım. Üsküdar'da kesinlikle klasik belediyecilik yapıyorum diyemezsiniz, dememelisiniz. Üsküdar bir kültür hafızası, kültür yakası… Biz bir sanayi kenti değiliz. Bizim yapacağımız belediyecilik tarihi değerlerimizi yeniden keşfetmek hem de günümüz ve gelecekteki kuşağa bu değerleri aslını bozmadan aktarmaktır. Kütüphaneler, bilim merkezleri, sosyal belediyeciliğin getirdiği birtakım projeler, müzeler, tarihi yapılar, okullar, hastaneler, hepsi aslında hem kültürel hem de sosyal manada klasik belediyeciliğin ötesinde.





Neler mesela?

Bunlardan bir tanesi şu an içinde bulunduğumuz Nevmekan Sahil. Burası bir okuma, sergi, dinleti ve yaşama alanı. Böyle bir yer Türkiye'de yok. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, "Millet kıraathaneleri", en doğru yer burası. Kapalı alan, açık alan, kitaplar, öğrenciler, yetişkinler, kreşi, sergi ve yeme içme alanı. Burası milletin her kesimine hitap ediyor. Genç, yaşlı, çocuk ve öğrenci… Herkes burada kendinden bir şey buluyor. Bu eskiyle yeninin bu kadar birbirine yakıştığı, bu kadar sentezleştiği bir proje daha yok.

NEVMEKAN GÜVEN DEMEK

Nevmekan Sahil'de üniversite öğrencilerine yönelik neler yapıyorsunuz?

Her şey öğrenci için. Bu çağda öğrenci olmak geliyor insanın içinden. Burası 24 saat açık. Çay, çorba, simit ve kahve hepsi ücretsiz. Sabah kahvaltı yapıyorlar, öğlene doğru çaylarını, simitlerini yiyorlar. Gece çorba veriliyor. 24 saat açık.

Öğrencilere ücretsiz yiyip içiriyorsunuz…

Çocuklar buraya gelmek için yarışıyor. Aileleri diyor ki, "Çocuğum geç saatte eve gelmiyor. Neredesin diye sorduğumda 'Nevmekan'dayım' deyince çocuğumdan endişe etmiyorum, çocuğum güvenli ortamda" diyor. Bir anne babanın çocuğu "Nevmekan'dayım" deyince mutlu olması, endişe duymaması, "Rahat uyuyorum" demesi bir belediye başkanı için inanılmaz keyifli bir cümle.





TÜRKİYE'NİN YÖK ONAYLI İLK ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Üsküdar öğrenci ilçesi... Onlara yönelik neler yapıyorsunuz?

Üsküdar gerçekten ilim irfan şehri, bir okul şehir. Bizim yüz bin ilkokul, ortaokul ve lise, yüz kırk bin üniversite öğrencimiz var. Üsküdar'da sekiz tane üniversite var. Öğrencilere yönelik ilkokuldan lise sona kadar gençlik merkezlerimiz, bilim merkezlerimiz, Akademilerimiz var. Türkiye'de ilk ve tek YÖK onaylı çocuk üniversitemizde 4 bin öğrencimiz var, mezunlar veriyoruz. Tamamen sınavla alıyoruz. Aileler, çocuklar, biz mutluyuz. Ücretsiz üniversiteye ve liseye hazırlık kurslarımız var.

BİLİM MERKEZİ

Bilim merkezlerimiz var ki, yeni açtık, Türkiye'nin en kapsamlı, İstanbul'un ilk bilim merkezi Üsküdar'da. Bir ilçe belediyesinin çok çok üzerinde projeler bunlar. Valide Sultan Gemisi'nde liseli gençlerle ders yapıyoruz. Çocuklarla buluşup kahvaltı yapıyoruz, üçüncü köprüye kadar boğaz turu yapıyoruz. Çocuklar çok mutlu.

ÜSKÜDAR'DA GÖKDELEN YASAK

Üsküdar'da gökdelen yok. Bunu özellikle siz mi engellediniz?

Biz kesinlikle gökdelen yapılmasına müsaade etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya "Dikey mimariye karşıyız." Biz de karşıyız. Hele Üsküdar'a hiç yakışmaz. Bizim imarla ilgili silueti bozmayacak, dikey anlamda çok katlı olmayacak dönüşümden yanayız. Katlar çok olmamalı. Üsküdar zaten yoğun bir ilçe... 545 bin nüfusu var. Yoğunluğu arttıracak bir imara izin veremeyiz. Dikey mimari zaten olmaz. Mevcut halinden Üsküdarlı memnun. Biz de memnunuz.





Büyükşehirlerde yaşamanın ağır bir bedeli var. Kaliteli bir hayat istiyor insanlar. Bu kadar bedel, vergi ödüyorsa karşılığını almak istiyor. Bunu siz ne kadar başarabildiniz?

Kaliteli yaşam herkesin hakkı ama Üsküdarlıların özellikle hakkı… Üsküdar'da yaşam konforu için meydanları, ortak alanları büyütüyoruz. Üsküdar Meydanı, İstanbul'un en büyük dördüncü meydanı. Yeşil alanları arttırıyoruz. Kamu alanları, kamu kullanımına açık alanlarda kaliteli hizmeti arttırıyoruz. Bu dönem Üsküdar'da kişi başına düşen yeşil alan 5 metreden, bugün 10 metre kareye çıkardık. Yürüyüş yolları, spor alanları, spor tesisleri, 7 kapalı spor tesisimiz, hijyenik tertemiz havuzlarımız var. Havuzlarımızda insanlarımız yüzüyor. Bisiklet yollarımız var. Boğazın keyfini çıkarabilirler bisikletle

ÜSKÜDAR'DA SİTE İNŞA ETMEK YASAK

Modernleşme ile mahalle kültürü yok oluyor. Üsküdar mahalle kültürü nü yaşayabiliyor mu?

Mahalle kültürü Üsküdar'da yaşıyor ve devam etmesi için aynı anlayışı devam ettiriyoruz. Kentsel dönüşüm ile birlikte kesinlikle siteleşmeye izin vermiyoruz. Site projeli, site anlayışlı konut projelerine hayır diyoruz. Bir artı bir daire modeline hayır diyoruz. Üsküdar bir ikamet şehri, mazbut aile yapısı var, bunu bozamayız. Evlerimiz ve mahallerimiz siteleşmeden o mahalle dokusunu, Anadolu kültürü burada yaşasın diyoruz. İstanbul'da Anadolu havasını, kültürünü sürdüren nadir ilçelerden biridir. Site inşa etmek için zaman zaman istekler oluyor ama orada kesin bir kararlılığımız olduğunu biliyorlar, müsaade etmiyoruz.

ESTETİK KURULUNDAN ONAYSIZ PROJE YAPMIYORUZ

Belediyelerin estetik sorunları var. Kent estetiği konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bizim belediyecilikte bazı kriterlerimiz var. Olmazsa olmazımız estetik. Estetiğe uygun hareket etmez iseniz Üsküdar'da özellikle sırıtıyor zaten olmuyor. Bu dönem estetiğe hep önem verdik. Kentsel dönüşümde binaların cephelerine dikkat ettik. Belediyede estetik kurulumuz var. Bu kurulun onayından geçmeyen hiçbir projeye onay vermiyoruz, vermeyeceğiz.

İkinci dönem için seçime gidiyorsunuz. Birinci dönemde yaptığınız sizi mutlu edenleri projeler hangisi ?

Üsküdar'da bu dönem Türkiye'nin ve İstanbul'un ilk projelerini gerçekleştirdik. Biri Nevmekan, biri Valide Sultan Gemisi. Pek çok insan ücretsiz boğaz turu yaptı. Bilim merkezimiz Nakkaştepe'de 50 bin metrekarelik, muhteşem boğaz manzaralı millet bahçesi yaptık. Türkiye'nin en güzel, örnek millet bahçesi bizde. Beni en çok mutlu eden Bulgurlu'daki Türkiye'de bir ilk olan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni yaptık. İçinde fiziksel engelli çocukların suda terapi olduğu terapi havuzları var. Tertemiz, pırıl pırıl… Bir öğrenci ile bir hocamız bir saat ücretsiz ilgileniyor. Böyle bir projede kamuda dahi yok. Özel sektörde bu hizmetin saati bin lira, bizde bedava.





Başka ilçelerden talep var mı?

Sırf bu projeden dolayı Üsküdar'a taşınanlar çok aile var. Bu hizmetleri görüp buraya gelmek isteyen çok aile var. Engelsiz Yaşam Merkezi ikinci katında yedi yıldızlı bir otelin odaları gibi odalarımız var. Engelli çocuğu olan aileler çocuklarını buraya getiriyorlar, misafir olarak alıyoruz. Çocuklar yiyor, içiyor, uyuyor. Anne babalar dışarıda kendilerine sosyal zaman bulabiliyorlar. Bizim en hayırlı işimiz odur.

DAHA ÇOK YEŞİL ALAN VE OTOPARK

İkinci dönem ne vaat ediyorsunuz?

İkinci dönem, özellikle yeşil alanlar, otoparklar ve kültürel belediyeciliğin gereklerini yerine getireceğiz. Sosyal ve kültürel gelişen değişen anlayışı ile devamını vaat ediyoruz. Biz gelecek dönem inşallah yeşil alanlar, otoparklar, park altı otoparka kafa yoracağız. Kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya devam edeceğiz. Sanata dair çok özel projelerimiz var…

Bugüne kadar yaptığınız kültürel etkinliklerden kaç kişi faydalandı?

Bizim kültür hizmetlerimizden bir yılda istifade edenlerin sayısı 400 bin kişi. Bu rakamın içinde kitap fuarına katılan 200 bin kişi dahil değil. Bizde çok da kültür merkezi var. Sadece Üsküdarlılara değil, İstanbullulara hizmet veriyoruz. Başka ilçelerden etkinliklerimize gelenler var.

HAREM KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

Harem Otogarı, şehrin içinde kalmış durumda. Burayla ile ilgili projeniz var mı?

Harem, yılların Harem'i, onu buradan taşıyacağız inşallah. Harem Otogarı kültür ve kongre merkezi olacak. İstanbul Anadolu Yakası'nın en önemli alanını inşa edeceğiz. Seminer, konferans ve konser alanları ile birlikte çok güzel Harem Kültür Sanat Merkezi İstanbulluları bekliyor diyebiliriz.





En çok eleştirip de çözdüğünüz sorun ne oldu bu dönemde.

İmar planları çok problemleydi. Üsküdar'ın yarısını ilgilendiren Beykoz ve Ümraniye tarafında 30 senelik bir kangren vardı. Biz bu dönem vatandaşın en çok muzdarip olduğu imar planları sorununu çözdük. Biz boğaz planlarını otuz sene sonra günümüz gerçeklerine göre yeniden yaptık, sorunumuz kalmadı. Vatandaşın en muzdarip olup, bugüne kadar çözemediği sorunu çözmüş olduk böylece.

Üsküdar halkı sizi ikinci dönem neden seçsin?

Yeni dönemde vatandaşlarımızın bize daha kolay ulaşabildiği, kolay ulaşılabilir bir başkan oldum yeni dönemde de olacağım. Az konuşup çok dinleyen ve çok iş yapan bir belediye… Çok dinleyen, vatandaşla istişare eden, şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri vatandaşlarımızla birlikte müzakere ederek planlayacağız. İletişim kanallarını daha aktif hale getireceğiz. Doğallığımızı bozmadan.

ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?

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